С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. Страны Ближнего Востока могут создать единую валюту, такое мнение в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ высказал экономист, магистр практики исламских финансов, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Плеханова Ильяс Зарипов. Экономист назвал исламский тип инвестиций предпочтительным для России

"Иногда говорилось о том, что неплохо бы создать единую валюту для стран Ближнего Востока или цифровую валюту. Еще Муаммар Каддафи пропагандировал идею золотого динара как единой валюты стран Ближнего Востока. Сторонником единой валюты был и Саддам Хусейн. Но эта идея встретила активное противодействие со стороны Соединенных Штатов Америки, поскольку это подрывало мировую торговлю, основанную на расчетах в долларах", — заметил эксперт.

"Сейчас ситуация изменилась, и вполне возможно создание единой валюты стран Ближнего Востока. Кроме того, и Россия постепенно уходит от торговли с долларом, поскольку он считается нестабильной валютой, и поэтому в рамках дальнейшего сотрудничества со странами Ближнего Востока будет готова торговать товарами и принимать любую валюту, которая будет легитимна, это может быть и единая валюта", — добавил Зарипов.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 15 июня в 10.00 мск.