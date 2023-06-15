МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Российские власти предупредили ряд стран-партнеров, что включение РФ в черный или серый список Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF) негативно скажется на их торговых связях, а также сотрудничестве в совместных оборонных и энергетических проектах, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Набиуллина оценила возможность включения России в "черный список" ФАТФ

Ближайшее заседание ФАТФ состоится с 19 по 23 июня. Согласно данным агентства, Киев пытается добиться включения России в серый или черный список ФАТФ, однако заявлений о соответствующих планах от организации не поступало.

"В последние недели Москва обратилась к более чем полудюжине стран, включая Саудовскую Аравию, Турцию, Мексику и Объединенные Арабские Эмираты, с изложением негативных последствий для торговых связей, если в этом месяце ФАТФ введет дополнительные ограничения", — ссылается агентство на документы, в которых РФ призвала партнеров не поддерживать на встрече 19-23 июня предложения по ее включению в штрафные списки организации.

Как подчеркивает агентство, Россия предупредила партнеров, что ее включение в список FATF "затруднит и удорожит" дальнейшее ведение бизнеса с Москвой. Согласно расчетам РФ, представленным официальным лицам ОАЭ и Турции, обе страны могут потерять в торговле и инвестициях почти 1% от своего ВВП. Отмечается, что под риском, среди прочего, находится сотрудничество стран-партнеров в совместных оборонных и энергетических проектах, а также инвестиции в связанные с ними сферы.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что объективных причин для включения России в черный список ФАТФ нет. По ее словам, чтобы включать страну в подобные списки, нужны какие-то существенные, структурные недостатки в функционировании антиотмывочной системы.

У ФАТФ есть списки государств, от которых исходят риски отмывания денег и финансирования терроризма для мировой финансовой системы. Есть чёрный список — это страны, в отношении которых ФАТФ призывает своих членов и другие государства применить контрмеры. В нем по состоянию на февраль 2023 года были КНДР, Иран и Мьянма. Существует и серый список юрисдикций, которые находятся на усиленном мониторинге ФАТФ. Здесь были, например, Панама, Сирия, Албания, Нигерия и Каймановы острова.

Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны — около 300 миллиардов долларов. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.