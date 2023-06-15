С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. Основным вызовом для экономики России сейчас является дальнейшее замедление деловой активности в мире, поскольку даже мягкая рецессия ударит по ценам на российский экспорт, сообщила РИА Новости глава рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова. "Эксперт РА" рассказало, каким будет характер рецессии в мировой экономике

"На наш взгляд, основным риском является усиление глобального замедления и удар по ценам на наш экспорт", — сказала она в кулуарах ПМЭФ.

Чекурова отметила, что даже мягкая рецессия приведет к снижению экспортных поступлений, которые уже сейчас ниже прошлогодних рекордов. Это скажется на компаниях и потребителях, усиливая давление на подавленный спрос.

При этом риски, реализовавшиеся в прошлом году, уже стали привычными для страны – экономика адаптировалась, заключила глава "Эксперт РА".

По итогам 2023 года Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП РФ на 1,2%. Как ожидается, основной вклад в рост экономики обеспечит восстановление потребительского спроса. Банк России также ждет рост экономики страны в 2023 году — в диапазоне 0,5-2%.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.