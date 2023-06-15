МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Работник в России может заключить договор на подработку на условиях совместительства с другой компанией, при этом работодатель по основному месту его деятельности не вправе воспрепятстовать этому, заявил РИА Новости руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин. Раскрыто, сколько россиян уходили в отпуск принудительно

"Если работник желает заключить трудовой договор на подработку на условиях совместительства с другой компанией, работодатель по основному месту работы не вправе воспрепятстовать этому", — сказал он.

Причем, по словам эксперта, работник имеет право заключить трудовые договоры о совместительстве с неограниченным числом работодателей.

При этом, заметил Южалин, есть некоторые ограничения. "Если работник трудится, допустим, во вредных условиях и подработка тоже будет связана с вредными условиями труда. Аналогичные ограничения также установлены, например, для водителей", — подчеркнул он.

Эксперт также сказал, что если речь идет о подработке по основному месту деятельности, то "работник может попросить у работодателя дополнительные задачи, которые он будет выполнять за дополнительную плату на условиях совмещения или совместительства".

"Но работодатель может отказать в такой просьбе — это его право. И, наоборот, работодатель может предложить работнику поработать дополнительно. Однако соглашаться на это или нет — право работника", — заключил Южанин.