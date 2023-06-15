МИНСК, 15 июн — ПРАЙМ. Белоруссия готова принять активное участие в форуме "Один пояс, один путь" в этом году, заявил президент республики Александр Лукашенко. Ливанские СМИ заявили о создании нового мира на руинах гегемонии США

Глава белорусского государства поздравил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с 70-летием.

"Не сомневаюсь, что Китай на высочайшем уровне проведет очередной форум международного сотрудничества "Один пояс, один путь". Республика Беларусь как первая страна в Восточной Европе, присоединившаяся к данному проекту, готова принять активное участие в мероприятии в этом году, внести новые идеи, направленные на обеспечение гармоничного и устойчивого развития на евразийском пространстве, и оказывать посильное содействие в качественной реализации китайской инициативы и совместном строительстве "Одного пояса, одного пути", — цитирует слова белорусского лидера его пресс-служба.

Лукашенко отметил, что с теплотой вспоминает встречу с Си в марте этого года, и выразил твердую уверенность в продолжении плодотворных контактов между Минском и Пекином для укрепления всепогодного и всестороннего стратегического партнерства.