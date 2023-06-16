МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Минфин России расширил перечень офшорных зон до 91 страны, соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации. Госдума в первом чтении повысила привлекательность "русских офшоров"

"Утвердить предлагаемый перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)",- говорится в тексте документа. Приказ вступает в силу с 1 июля 2023 года.

Согласно приказу министерства, который был опубликован в 2007 году, ранее в этот перечень входило только 42 страны. В новой редакции документа, в частности, добавились страны Евросоюза, а также Украина, Великобритания, Швейцария, США, Канада, Япония, Южная Корея, Сингапур, Тайвань, Австралия, Новая Зеландия и другие.

В феврале Совет Евросоюза включил Российскую Федерацию в "черный список" несотрудничающих юрисдикций в налоговой сфере. В марте Минфин и МИД РФ выступили с инициативой в адрес президента РФ приостановить действие соглашений об избежании двойного налогообложения со всеми странами, которые ввели санкции против России.