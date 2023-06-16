Россия заинтересована в экономическом сотрудничестве с ОАЭ, заявил Песков
Песков: Россия заинтересована в торгово-экономическом сотрудничестве с ОАЭ и другими странами
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МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Россия заинтересована во взаимовыгодном сотрудничестве с ОАЭ и другими странами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Здесь абсолютно взаимная заинтересованность в продолжении торгово-экономического сотрудничества с Объединенными арабскими эмиратами, с другими государствами. Взаимодействие продолжается, пустот здесь быть не может", — сказал он в эфире "Первого канала".
Делегация ОАЭ стала одной из самых представительных на Петербургском международном экономическом форуме в этом году.