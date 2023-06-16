МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Россия заинтересована во взаимовыгодном сотрудничестве с ОАЭ и другими странами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Россия заинтересована в увеличении числа турпоездок из ОАЭ

"Здесь абсолютно взаимная заинтересованность в продолжении торгово-экономического сотрудничества с Объединенными арабскими эмиратами, с другими государствами. Взаимодействие продолжается, пустот здесь быть не может", — сказал он в эфире "Первого канала".

Делегация ОАЭ стала одной из самых представительных на Петербургском международном экономическом форуме в этом году.