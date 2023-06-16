МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Банк Японии (центробанк) на очередном заседании сохранил учетную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%, следует из заявления регулятора. ЦБ Японии рассказал, когда завершит программу управления кривой доходности

Японский ЦБ ввел отрицательную ставку рефинансирования — на уровне минус 0,1% — в январе 2016 года.

В рамках нового опубликованного решения регулятор также планирует покупать "необходимое" количество государственных облигаций и продолжать таргетировать доходность 10-летних гособлигаций на уровне, близком к нулевому. В то же время ЦБ установил диапазон колебаний доходности десятилетних гособлигаций в плюс и минус 0,5 процентного пункта от целевого уровня.

Регулятор также сохранил ежегодный объем выкупа бумаг биржевых инвестиционных фондов (ETF) на уровне около 12 триллионов иен в месяц и активов инвестиционных трастов недвижимости (J-REIT) — около 180 миллиардов.

Центробанк сохранит уровень непогашенных коммерческих бумаг (CP) примерно на отметке в 2 триллиона иен, а корпоративные бонды будут выкупаться прежними темпами, чтобы они вернулись к 3 триллионам иен.

ЦБ также собирается продолжить поддерживать стабильность финансирования, главным образом фирм и финансовых рынков.