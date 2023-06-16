ПЕКИН, 16 июн — ПРАЙМ. Планы российских недоброжелателей по подрыву российской экономики провалились, экономика России не только выстояла, но и продолжает свое поступательное развитие, заявил в пятницу посол России в Китае Игорь Моргулов. БРИКСом по голове: что приготовила Россия для Запада

"В настоящее время Россия подвергается беспрецедентному по своему масштабу санкционному давлению, целью которого ставилось обрушение отечественной экономики, подрыв устойчивость национальной валюты, понижение качества жизни граждан нашей страны. Эти расчеты наших недоброжелателей провалились", — сказал Моргулов, выступая на 13-й ярмарке зарубежных инвестиций Китая в Пекине.

По его словам, экономика России "не только выстояла, но и продолжает свое поступательное развитие".

"Уровень безработицы в нашей стране находится на рекордно низком уровне и составляет лишь 3,5%. По состоянию на начало мая этого года инфляция в России замедлилась до 2,3% в годовом выражении. Это минимальная величина для всех стран Европы", — рассказал он.