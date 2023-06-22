МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Высокопоставленные официальные лица США заявили, что были застигнуты врасплох заявлением президента Джо Байдена, назвавшего председателя Китая Си Цзиньпина "диктатором", передает NBC News. WSJ: Россия и Китай вытесняют США из еще одного региона

Инцидент произошел всего через 24 часа после того, как госсекретарь Энтони Блинкен посетил Пекин для переговоров с лидером КНР.

Чиновники в частном порядке попытались разъяснить китайцам, что высказывание Байдена по поводу Си не следует расценивать как изменение официальной политики администрации. По мнению американцев, это не станет серьезной неудачей в прогрессе, достигнутом Блинкеном во время его поездки в Китай.

"Неудивительно, что президент откровенно говорит о Китае и о наших разногласиях — мы, конечно, не одиноки в этом", — заявил в среду высокопоставленный чиновник администрации.

Во время сбора средств на предвыборную кампанию в Калифорнии во вторник Байден заявил, что Си не владел всей информацией об инциденте с воздушным шаром, который в США сочли китайским шпионским устройством, и из-за этого "очень расстроился" — ведь это "большой конфуз для диктаторов". Китай выразил возмущение и заявил, что комментарии Байдена были "крайне абсурдными" и "безответственными".

Комментируя инцидент, один из высокопоставленных чиновников сгладил замечание Байдена, заявив, что тот говорил о диктаторах в целом, а не о китайском лидере конкретно. Но другой чиновник сказал, что было ясно, что президент называет именно Си "диктатором".