СМИ пишет, что слова Байдена о Си застали американских чиновников врасплох
МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Высокопоставленные официальные лица США заявили, что были застигнуты врасплох заявлением президента Джо Байдена, назвавшего председателя Китая Си Цзиньпина "диктатором", передает NBC News.
Инцидент произошел всего через 24 часа после того, как госсекретарь Энтони Блинкен посетил Пекин для переговоров с лидером КНР.
Чиновники в частном порядке попытались разъяснить китайцам, что высказывание Байдена по поводу Си не следует расценивать как изменение официальной политики администрации. По мнению американцев, это не станет серьезной неудачей в прогрессе, достигнутом Блинкеном во время его поездки в Китай.
"Неудивительно, что президент откровенно говорит о Китае и о наших разногласиях — мы, конечно, не одиноки в этом", — заявил в среду высокопоставленный чиновник администрации.
Во время сбора средств на предвыборную кампанию в Калифорнии во вторник Байден заявил, что Си не владел всей информацией об инциденте с воздушным шаром, который в США сочли китайским шпионским устройством, и из-за этого "очень расстроился" — ведь это "большой конфуз для диктаторов". Китай выразил возмущение и заявил, что комментарии Байдена были "крайне абсурдными" и "безответственными".
Комментируя инцидент, один из высокопоставленных чиновников сгладил замечание Байдена, заявив, что тот говорил о диктаторах в целом, а не о китайском лидере конкретно. Но другой чиновник сказал, что было ясно, что президент называет именно Си "диктатором".
https://1prime.ru/macroeconomics/20230622/840897463.html