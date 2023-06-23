БРЮССЕЛЬ, 23 июн — ПРАЙМ. Совет ЕС может уже в пятницу опубликовать в официальном журнале союза 11-й по счету пакет санкций против России, в который войдут новые экспортные меры, механизм борьбы с обходом введенных ранее санкций, также будет расширен список компаний и физлиц, попадающих под европейские персональные ограничения.

Как сообщил РИА Новости источник в ЕС, техническая процедура финального оформления санкций завершится к пятнице, после чего пакет опубликуют. Санкции считаются вступившими в силу после публикации в официальном журнале.

Как сообщали ранее в ЕС, основным "новшеством" в 11-м пакете станет возможность введения ограничений на экспорт "чувствительных" товаров и технологий двойного назначения в третьи страны, которые впоследствии якобы переправляют их в Россию. Кроме того, будет опубликован расширенный список товаров и технологий из ЕС, которые нельзя будет доставлять в третьи страны транзитом через российскую территорию.

Список таких стран будет оформляться в будущем в виде приложения к решению по санкциям. Однако, как указывали дипломатические источники, этот механизм в ходе длительного согласования пакета был настолько ослаблен, что его реализация на практике может оказаться невозможной.

Ряд стран ЕС, в частности, высказывали опасения в связи с возможным ухудшением отношений с теми государствами, которые могут оказаться в этом списке Евросоюза, а также тем, что подобные ограничения могут быть расценены как вторичные санкции, которые ЕС, в отличие от США, не применяет. Возможно, ЕС придется выпустить специальные пояснение по процедуре введения подобных ограничений против третьих стран.

По данным СМИ, в 11-м пакете ожидается также формальное закрытие северной ветки нефтепровода "Дружба", через который поставлялась российская нефть в Польшу и Германию. При этом южная ветка, поставляющая нефть в Венгрию, продолжит функционировать. Кроме того, как ожидается, по северной ветке "Дружбы" все же продолжится экспорт нефти из Казахстана, указывало издание Euractiv.

По данным AFP, под персональные санкции за обход ограничительных мер попадут три компании, зарегистрированные в Гонконге, два юрлица из ОАЭ, два — из Узбекистана, а также по одной компании из Ирана, Армении и Сирии.

В общей же сложности в санкционный список, как ожидается, попадут более ста новых фигурантов — 71 физлицо и 33 организации. Европейские санкции предполагают заморозку всех активов и запрет на передачу каких-либо средств организациям из "черного списка". Попавшим под санкции физическим лицам запрещаются поездки в страны ЕС, их активы на территории союза подлежат заморозке.

Также, по данным СМИ, вводятся ограничения на экспорт в Россию холодильного оборудования, принтеров, электронных калькуляторов, другой продукции, которая, по мнению европейских чиновников, может способствовать "военному и технологическому усилению России или развитию секторов обороны и безопасности в РФ". Всего такой список, предположительно, будет состоять из 155 страниц.

Кроме того, планируется запретить заход в порты Евросоюза для судов, которые подозреваются в нарушении запрета на импорт сырой нефти и нефтепродуктов из России по морю. Также планируется продлить приостановку вещания на территории Евросоюза пяти российских СМИ.

Предыдущий, 10-й по счету, пакет санкций против России Евросоюз ввел 25 февраля. В нем также были расширены экспортно-импортные и персональные ограничения, введены новые запреты на работу российских СМИ. В Еврокомиссии оценили 10-й пакет санкций в 11,4 миллиарда евро. При этом в ЕС отметили, что теперь экспорт Евросоюза в Россию сократился почти наполовину по сравнению с уровнем 2021 года, а импорт в ЕС был урезан, соответственно, практически на 60%.

После введения 10-го пакета под санкциями ЕС находились 1473 физлица и 207 организаций.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.