МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Над Курском накануне был сбит беспилотный летательный аппарат, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. В Минобороны раскрыли подробности атаки беспилотников на Подмосковье

По его словам, по цели отработала система противовоздушной обороны.

"Над Курском нашей системой ПВО был сбит беспилотник. Спасибо военным за работу!" — написал глава области.

Старовойт добавил, что в случае обнаружения обломков их не следует трогать, а сообщить по номеру 112.

Позже губернатор сообщил, что "система ПВО еще раз сработала в небе Курска".