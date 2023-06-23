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Над Курском сбили беспилотник
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Над Курском накануне был сбит беспилотный летательный аппарат, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, по цели отработала система... ПРАЙМ, 23.06.2023
макроэкономика, экономика, новости, беспилотник, курская область
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Над Курском накануне был сбит беспилотный летательный аппарат, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.
По его словам, по цели отработала система противовоздушной обороны.
"Над Курском нашей системой ПВО был сбит беспилотник. Спасибо военным за работу!" — написал глава области.
Старовойт добавил, что в случае обнаружения обломков их не следует трогать, а сообщить по номеру 112.
Позже губернатор сообщил, что "система ПВО еще раз сработала в небе Курска".