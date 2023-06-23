МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Сейчас наблюдается конец гегемонии США в Западном полушарии, причем проникновение туда Китая лишь ускоряет процесс, пишет гонконгское издание South China Morning Post. Падение не за горами: Америке указали, как Россия смещает ее с трона

Автор сравнивает Южную Америку как давнюю сферу влияния США с Центральной Европой и Прибалтикой — когда-то сферой влияния СССР, а до нее — Российской империи.

Он отмечает, что Центральная Европа, за исключением Венгрии, "во всем придерживается курса США, принося в жертву любые торговые и экономические стимулы, которые могут предложить китайцы".

В Латинской Америке все наоборот: "континент идет за Китаем, а точнее — от своего исторического повелителя США", добавляет он. "Китай может предложить экономические стимулы, как заявляют многие западные аналитики, перед которыми латиноамериканские страны не смогут устоять. Но, учитывая их долгую историю страданий и репрессий во время господства США, почему кого-то должно удивлять, что они хватаются за любую возможность, чтобы добиться стабильности и процветания?" — задается вопросом обозреватель.

Он напоминает, что в 2000-е годы в Латинской Америке произошла первая "розовая волна", когда избиратели голосовали за лидеров, представлявших социал-демократические реформаторские движения. Эта волна была ненадолго повернута вспять правыми сторонниками бизнеса и союзниками США.

"Возрождение глубоко укоренившейся социал-демократии в Латинской Америке, долгое время жестоко подавляемой правыми диктаторами и хунтами при поддержке США — выражение необходимости для континента освободиться от американской гегемонии", — отмечается в материале. Это, по словам обозревателя, является зеркальным отражением процессов в Восточной Европе и Прибалтике, которые стремятся "обезопаситься от господства России".

"Латинской Америке пришло время похоронить доктрину Монро раз и навсегда", — делает вывод автор.

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