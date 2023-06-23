МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Выручки всех компаний в России за прошлый год хватило бы на покупку 634 миллиардов пар турецких джинсов или, например, почти на 2 триллиона бутылок грузинского вина "Киндзмараули", следует из данных банка "Точка", имеющихся в распоряжении РИА Новости. Спрос на одежду отечественных fashion-брендов в России за год утроился

Ранее газета РБК со ссылкой на данные ФТС сообщила о том, что выручка компаний в России за прошлый год увеличилась вдвое к 2021 году и впервые превысила квадриллион рублей.

"Все российские компании в 2022 году заработали почти на 2 триллиона бутылок грузинского вина "Киндзмараули" — это по 17,5 тысяч бутылок на каждого взрослого россиянина (по числу населения в 2023 году)… или на 634 миллиарда пар турецких джинсов — это по 162 пары на каждую женщину в мире", — говорится в исследовании. Уточняется, что подсчёт был исходя из средних цен на импортные товары в 2023 году.

Также заработка компаний хватило бы на 423 миллиона китайских автомобилей HAVAL F7 в премиум-комплектации. Так, если бы все эти машины встали в пробку, то она обогнула бы экватор Земли 52 раза. Альтернативой могли бы стать 8,4 триллиона плиток казахстанского шоколада "Рахат" длиной 17 сантиметров или 845 миллионов тонн индийского карри.

"А еще годовая выручка российских компаний позволила бы закупить 11,7 миллиарда тонн сербских яблок — все вместе они весят как 23 400 дубайских небоскреба "Бурдж-Халифа", — заключили в "Точке".