МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Установленный правительством размер минимального размера оплаты труда (МРОТ) необходим для самых разных расчетов, рассказал в эфире радио Sputnik адвокат, член Совета по правам человека при президенте России Шота Горгадзе. Около шести миллионов занятых россиян не получают МРОТ, заявила Голикова

Ранее президент Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, заявил, что с 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда в России увеличится на 18,5 процента. С 1 января этого года МРОТ проиндексировали на 6,3 процента — до 16 242 рублей в месяц.

"Повышение МРОТ обязательно должно происходить. Кто-то будет возмущаться: как можно прожить на такие деньги, что это за минимальный размер оплаты труда? Но многие даже не знают о том, что МРОТ в общем-то необходим не для того, чтобы компании платили своим сотрудникам именно такую зарплату, а для того, чтобы исчислять, например, компенсации", — отметил Горгадзе.

Эксперт добавил, что МРОТ — "единица измерения при расчетах, сколько МРОТ необходимо выплатить работнику, скажем, за травму, полученную на производстве: 50 МРОТ, 100 МРОТ".

"Это необходимо для того, чтобы была некая норма исчисления денежных выплат – это основное назначение установленного правительством минимального размера оплаты труда", — сказал адвокат.