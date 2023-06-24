Адвокат Горгадзе: МРОТ лежит в основе исчисления денежных выплат
МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Установленный правительством размер минимального размера оплаты труда (МРОТ) необходим для самых разных расчетов, рассказал в эфире радио Sputnik адвокат, член Совета по правам человека при президенте России Шота Горгадзе.
Ранее президент Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, заявил, что с 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда в России увеличится на 18,5 процента. С 1 января этого года МРОТ проиндексировали на 6,3 процента — до 16 242 рублей в месяц.
"Повышение МРОТ обязательно должно происходить. Кто-то будет возмущаться: как можно прожить на такие деньги, что это за минимальный размер оплаты труда? Но многие даже не знают о том, что МРОТ в общем-то необходим не для того, чтобы компании платили своим сотрудникам именно такую зарплату, а для того, чтобы исчислять, например, компенсации", — отметил Горгадзе.
Эксперт добавил, что МРОТ — "единица измерения при расчетах, сколько МРОТ необходимо выплатить работнику, скажем, за травму, полученную на производстве: 50 МРОТ, 100 МРОТ".
"Это необходимо для того, чтобы была некая норма исчисления денежных выплат – это основное назначение установленного правительством минимального размера оплаты труда", — сказал адвокат.
https://1prime.ru/macroeconomics/20230624/840912895.html