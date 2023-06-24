МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Количество молодых соискателей 19-30 лет уменьшилось с февраля 2021 года, свидетельствуют данные исследования платформы онлайн-рекрутинга Headhunter, имеющегося в распоряжении РИА Новости. Каждый третий выпускник вуза идет работать в промышленность

"По итогам апреля-мая 2023 года на соискателей в возрасте 19-30 лет приходится 35% активных резюме. Доля молодежи на рынке труда снижается: так, еще в январе-феврале 2021 года им принадлежали 41% от всех резюме, то есть падение составило 6 процентных пунктов. В целом количество резюме молодых соискателей сократилось на 36% за два с половиной года (в апреле-мае 2023-го к январю-февралю 2021-го)", — говорится в документе.

По данным исследования, одновременно с этим сократилась и доля приглашений молодых соискателей на собеседования — с 57% в 2021 году до 50% на апрель-май 2023. В среднем на одно резюме приходится 4,9 приглашений на собеседование.

"В настоящий момент самая многочисленная группа работников на рынке труда — это люди в возрасте от 30 до 40 лет. Молодежи из-за демографического кризиса 90-х катастрофически мало, и именно эти соискатели будут формировать тренд на долгие годы, уменьшая численность работоспособного населения. Чтобы работать с этой категорией кандидатов, нужно иметь суперпривлекательный бренд работодателя и предлагать молодым специалистам то, что они ищут", — прокомментировала руководитель молодежного направления Headhunter Ирина Святицкая.

В исследовании учитывались резюме соискателей 19-30 лет относительно общего количества резюме с указанием возраста.