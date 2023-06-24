МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден не способен убедить Индию отречься от России, пишет американское издание Newsweek. И нашим, и вашим: почему союзник России поехал в США

Как отмечается, на фоне успешных контактов на высшем уровне звучат заявления о растущем партнерстве между двумя странами — однако в условиях, когда Белый дом стремится изолировать Россию в мире, Нью-Дели остается непоколебимым в своей приверженности глубоко укоренившимся отношениям с Москвой.

"Хотя напряженность в отношениях между Индией и Китаем, с которым Россия поддерживает все более тесные отношения, продолжает быть высокой, Нью-Дели рассчитывает на свои уникальные отношения с Москвой, которые должны помочь Индии реализовать свои интересы и послужить буфером против Пекина", — отмечается в публкации.

Одним из наиболее ощутимых направлений, в которых продолжает жить партнерство между Индией и Россией, является область обороны, отмечает бывший секретарь по международным делам Индии Нирупама Рао.

По ее словам, на российскую военную технику приходится около 80 процентов арсенала ВМС Индии, 70 процентов вооружений ВВС Индии и 60-65 процентов оружия в индийских сухопутных войсках.

Главный научный сотрудник расположенного в Нью-Дели исследовательского фонда Observer Research Foundation Нандан Унникришнан также подтвердил важность отношений между Индией и Россией, от которых, по его словам, "Индия выиграла по многим направлениям, включая стратегическое, политическое и экономическое".

Научный сотрудник НИУ "Высшая школа экономики" Ниветида Капур отметила, что пока ограниченное влияние Индии как "средней державы" подпитывает ее готовность вести дела с целым рядом стран, включая Россию.

"США и Китай опережают другие державы по своим возможностям, и это ограничивает мировую роль средних держав в целом, даже если они имеют возможность серьезно влиять в определенных контекстах или географических регионах. Поэтому Индия, как средняя держава, решила преодолеть эти ограничения путем проведения политики "многовекторности", в которой она избегает союзнических отношений, а скорее взаимодействует с другими державами на основе согласования интересов".

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