МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Центральный банк Венесуэлы проиграл последнюю апелляцию в британском суде в деле о золотых запасах страны, хранящихся в Банке Англии, передает агентство Reuters. В Венесуэле отметили пользу от интеграции в платежную систему "Мир"

"Правление Центрального банка Венесуэлы, контролируемое правительством президента Николаса Мадуро, в пятницу проиграло свою последнюю апелляцию по поводу золотых запасов страны на сумму 1,95 миллиарда долларов, хранящихся в подземных хранилищах Банка Англии", — говорится в сообщении агентства.

Как отмечается, Центральный банк Венесуэлы пытался оспорить предыдущее решение британского суда о том, что некоторые вердикты Верховного суда Венесуэлы не должны признаваться в деле о золоте.

По данным адвокатов, представляющих Центральный банк Венесуэлы, теперь дело будет передано в Высокий суд Лондона.

В 2020 году постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада назвал отказ Банка Англии вернуть золотые запасы Венесуэлы "имперским грабежом". Рассмотрение спора между Банком Венесуэлы и Банком Англии о возвращении золотых слитков на 930 миллионов евро, хранящихся в Великобритании, продолжается с 2018 года. Лондонский суд признал законность "временного президентства" оппозиционного лидера Хуана Гуаидо как аргумент, чтобы не возвращать золото действующему правительству Венесуэлы. Центробанк Венесуэлы заявил, что опротестует решение суда Лондона.

В конце января 2019 года агентство Bloomberg со ссылкой на источники передавало, что Банк Англии отказал Каракасу в выдаче 1,2 миллиарда долларов слитками золота. Один неназванный источник сообщил агентству, что решение не выдавать золото было принято после того, как высокопоставленные американские чиновники оказали давление на коллег в Великобритании, чтобы те перекрыли доступ президенту Венесуэлы Николасу Мадуро к его активам за рубежом. Позже Мадуро заявил, что в Банке Англии хранятся 80 тонн золота, принадлежащего венесуэльским властям.