БУЭНОС-АЙРЕС, 1 июл — ПРАЙМ. Аргентина на фоне проблем с международными резервами использовала юани и специальные права заимствования для выплат МВФ по долгу, сообщила газета La Nación. Аргентина продлила соглашение с Китаем о валютном свопе

"Правительство осуществило сегодня платеж в размере 2,7 миллиарда долларов, использовав юани и специальные права заимствования", — говорится в сообщении.

Ожидается, что на следующей неделе аргентинская делегация отправится в США для продолжения переговоров.

В июне 2018 года МВФ одобрил выделение Аргентине кредита stand-by в размере 50 миллиардов долларов, чтобы помочь стране сократить дефицит бюджета на фоне стремительно растущей инфляции. В октябре 2018 года фонд согласился увеличить размер программы финансирования до 56,3 миллиарда. Однако стране было переведено более 44 миллиардов.

В марте прошлого года парламент Аргентины одобрил соглашение с МВФ по реструктуризации долга страны на почти 45 миллиардов долларов.