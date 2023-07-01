МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Украинских беженцев в Ирландии "шокировали" уведомлением о срочном выселении из пункта размещения, передает телерадиокомпания RTE. СМИ: в Польше заявили об усталости местных жителей от украинских беженцев

В городе Голуэй в монастыре, переделанном в центр размещения, жил 41 человек, среди них есть дети. Их обязали покинуть помещение в течение суток.

"Конечно, мы были шокированы, поскольку думали, что это место стало нашим домом", — отметила одна из беженок.

Отмечается, что решение о выселении связано с "существенными проблемами с пожарной безопасностю".

По данным властей Ирландии, с февраля 2022 года в республику въехали более 70 тысяч беженцев с Украины.