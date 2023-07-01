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2023-07-01T06:36:00+03:00
2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20230701/840966263.html
СМИ: в Ирландии украинских беженцев выселяют из пункта размещения
Макроэкономика
Новости
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Украинских беженцев в Ирландии "шокировали" уведомлением о срочном выселении из пункта размещения, передает телерадиокомпания RTE. В городе Голуэй в монастыре, переделанном в... ПРАЙМ, 01.07.2023
макроэкономика, экономика, новости, украина, ирландия, беженцы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Украинских беженцев в Ирландии "шокировали" уведомлением о срочном выселении из пункта размещения, передает телерадиокомпания RTE.
В городе Голуэй в монастыре, переделанном в центр размещения, жил 41 человек, среди них есть дети. Их обязали покинуть помещение в течение суток.
"Конечно, мы были шокированы, поскольку думали, что это место стало нашим домом", — отметила одна из беженок.
Отмечается, что решение о выселении связано с "существенными проблемами с пожарной безопасностю".
По данным властей Ирландии, с февраля 2022 года в республику въехали более 70 тысяч беженцев с Украины.