МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин внесла поправку, предусматривающую введение запрета на любое финансирование Украины, пока не будет найдено дипломатическое решение нынешнего конфликта. Об этом политик написала в своем микроблоге в Twitter.
По ее словам, это необходимо ради "достижения мира".
Также Грин заявила о внесении поправки в закон о финансировании национальной обороны, по которой надлежит запретить поставлять Киеву истребители F-16 и ракеты дальнего радиуса действия.
"Нам следует продвигать мир, а не финансировать войну", — подчеркнула она.