МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин внесла поправку, предусматривающую введение запрета на любое финансирование Украины, пока не будет найдено дипломатическое решение нынешнего конфликта. Об этом политик написала в своем микроблоге в Twitter. Киев передал директору ЦРУ план начала переговоров с Россией, пишет СМИ

По ее словам, это необходимо ради "достижения мира".

Также Грин заявила о внесении поправки в закон о финансировании национальной обороны, по которой надлежит запретить поставлять Киеву истребители F-16 и ракеты дальнего радиуса действия.

"Нам следует продвигать мир, а не финансировать войну", — подчеркнула она.