МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Мириады крошечных крылатых насекомых заполонили Нью-Йорк, и жители Нью-Йорка сравнивают нашествие с библейской чумой, пишет New York Post. Роспотребнадзор: атаковавшие после дождя Москву клопы не опасны

Видео с жучками, размещенные в социальных сетях, демонстрирует сотни крохотных зеленых насекомых, жужжащих в воздухе.

Некоторые шутили, что нашествие насекомых одновременно с дымом от лесных пожаров в Канаде намекает на зловещий конец мегаполиса.

"Нью-Йорк сейчас кишит жуками, и небо выглядит диким. Конец близок", — оценил происходящее репортер Джон Халтивангер, опубликовав фотографию солнца необычного оранжевого цвета, садящегося над горизонтом.

"Наводнения, дождь из пепла и рой насекомых… Нью-Йорк 3/10, библейская чума прямо сейчас", — написал другой житель Нью-Йорка.

Однако специалисты говорят, что это просто безобидные тли, и людям не из-за чего беспокоиться.

Доктор Корри Моро из Корнельского университета сообщила New York Times, что внезапное нашествие тли "необычно", но стало результатом погодных условий.

"Необычно, что в этом году роится так много тли", — отметила она, добавив, что это произошло "из-за мягкой зимы".