NY Post: рой насекомых заполонил Нью-Йорк, жители сравнивают это с "библейской чумой"
МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Мириады крошечных крылатых насекомых заполонили Нью-Йорк, и жители Нью-Йорка сравнивают нашествие с библейской чумой, пишет New York Post.
Видео с жучками, размещенные в социальных сетях, демонстрирует сотни крохотных зеленых насекомых, жужжащих в воздухе.
Некоторые шутили, что нашествие насекомых одновременно с дымом от лесных пожаров в Канаде намекает на зловещий конец мегаполиса.
"Нью-Йорк сейчас кишит жуками, и небо выглядит диким. Конец близок", — оценил происходящее репортер Джон Халтивангер, опубликовав фотографию солнца необычного оранжевого цвета, садящегося над горизонтом.
"Наводнения, дождь из пепла и рой насекомых… Нью-Йорк 3/10, библейская чума прямо сейчас", — написал другой житель Нью-Йорка.
Однако специалисты говорят, что это просто безобидные тли, и людям не из-за чего беспокоиться.
Доктор Корри Моро из Корнельского университета сообщила New York Times, что внезапное нашествие тли "необычно", но стало результатом погодных условий.
"Необычно, что в этом году роится так много тли", — отметила она, добавив, что это произошло "из-за мягкой зимы".
https://1prime.ru/macroeconomics/20230701/840966443.html