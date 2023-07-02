МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. В России уже есть люди, при выборе места жительства учитывающие изменение климата, рассказал РИА Новости климатолог Алексей Кокорин. Углеродная нейтральность в мире недостижима, заявил Сечин

В качестве примера он назвал жителей Чукотки, которые переезжают на юг Сибири, а не на Кубань.

"Они уже есть. Наглядный пример, может быть, отчасти шутливый. Люди с Чукотки раньше, когда выходили на пенсию, старались ехать в Краснодарский край, а последние годы едут в Омскую, Новосибирскую области. Для них в Краснодаре теперь слишком жарко. То есть люди уже корректируют место жительства исключительно из-за климата", — сказал эксперт.

По его словам, в Краснодарском крае сейчас температуры могут превышать 40 градусов, что крайне вредно для лиц пожилого возраста, которые много лет жили на Севере.

Как считает Кокорин, при наихудшем сценарии изменения климата к концу нынешнего века около трех миллиардов человек, то есть около 30 процентов населения Земли, будут вынуждены сменить место жительства, а при наилучшем – мигрантами станут десять процентов.

"Если никаких усилий не будет прилагаться, если все пойдет по самому худшему сценарию, к концу века будет три миллиарда мигрантов. То есть около 30 процентов населения изменит свое место жительства. А при самом лучшем варианте – мигрантов будет десять процентов", — считает он.

По его словам, чтобы избежать негативного сценария, страны должны достигнуть углеродной нейтральности. Но даже при наиболее благоприятном исходе событий часть населения планеты все равно будет вынуждена покинуть родные земли из-за дефицита питьевой воды.

Ранее Всемирная метеорологическая организация (ВМО) ООН выпустла прогноз, по которому глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких уровней в течение следующих пяти лет. Этому будут способствовать антропогенный фактор, то есть парниковые газы, и естественный фактор — смена фаз океанских течений с Ла-Нинья на Эль-Ниньо. Смена фаз течений повлияет не только на среднюю температуру на Земле, но и на режим выпадения осадков.

Углеродная нейтральность — один из элементов выполнения Парижского соглашения по климату. Соединенные Штаты и страны Евросоюза планируют достичь углеродной нейтральности к 2050 году, Россия и Китай — к 2060-му, Индия – к 2070-му.

Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата (РКООНИК) в Париже. Этот документ подписали 175 стран, в том числе США, КНР и Россия.

Соглашение впервые в истории объединило усилия всех мировых держав по сдерживанию климатических изменений. Его цель — удержать глобальное потепление в пределах 1,5 градуса относительно доиндустриального уровня и не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры более чем на два градуса к 2100 году.