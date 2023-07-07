МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. США пытаются вернуть себе Африку, но сталкиваются с конкуренцией с КНР, пишет для китайского издания "Хуаньцю шибао" профессор Института международных отношений Пекинского университета иностранных языков Сун Вэй. "Грабитель все еще хочет сохранить лицо?" Китайцев возмутило лицемерие ЕС

Он напоминает, что недавно западный аналитический центр опубликовал отчет, в котором Белый дом призвали "избегать прямого противостояния с Китаем при расширении контактов с африканскими странами — партнерами и сосредоточиться на том, как принести им пользу в рамках этого сотрудничества".

В отчете говорится, что после двадцати лет активного участия Китая в развитии инфраструктуры и разработке полезных ископаемых в Африке Соединенные Штаты опоздали со своим возвращением на континент, поэтому они не могут рассматривать КНР как условного противника и начинать с ним жесткую конкуренцию.

Вместе с тем, как отмечается, конкуренция по-прежнему продолжается, и никакие тактические корректировки не могут скрыть ядро американской стратегии: Китай по-прежнему остается главным противником, с которым США сражается в Африке.

В этих условиях, как утверждают на Западе, лозунг "Америка принесет больше пользы Африке" призван показать преимущества сотрудничества с США. Но на самом деле, подчеркивает профессор, западные союзники Вашингтона имеют более чем столетнюю колониальную историю — "правда, они думали только о грабеже и никогда не отстаивали идею сотрудничества в целях развития".

В статье подчеркивается, что основной целью США в Африке является вытеснение Китая и построение проамериканского режима. "Китай и Африка вместе формируют все более тесное Сообщество единой судьбы. А в это время Соединенные Штаты продолжают усиливать подавление Пекина, рассматривают его как "условного противника" в Африке и постепенно открывают новое поле для конкуренции", — указывается в публикации.

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