"Хуаньцю шибао": США пытаются вернуть себе Африку, но сталкиваются с конкуренцией с КНР
МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. США пытаются вернуть себе Африку, но сталкиваются с конкуренцией с КНР, пишет для китайского издания "Хуаньцю шибао" профессор Института международных отношений Пекинского университета иностранных языков Сун Вэй.
Он напоминает, что недавно западный аналитический центр опубликовал отчет, в котором Белый дом призвали "избегать прямого противостояния с Китаем при расширении контактов с африканскими странами — партнерами и сосредоточиться на том, как принести им пользу в рамках этого сотрудничества".
В отчете говорится, что после двадцати лет активного участия Китая в развитии инфраструктуры и разработке полезных ископаемых в Африке Соединенные Штаты опоздали со своим возвращением на континент, поэтому они не могут рассматривать КНР как условного противника и начинать с ним жесткую конкуренцию.
Вместе с тем, как отмечается, конкуренция по-прежнему продолжается, и никакие тактические корректировки не могут скрыть ядро американской стратегии: Китай по-прежнему остается главным противником, с которым США сражается в Африке.
В этих условиях, как утверждают на Западе, лозунг "Америка принесет больше пользы Африке" призван показать преимущества сотрудничества с США. Но на самом деле, подчеркивает профессор, западные союзники Вашингтона имеют более чем столетнюю колониальную историю — "правда, они думали только о грабеже и никогда не отстаивали идею сотрудничества в целях развития".
В статье подчеркивается, что основной целью США в Африке является вытеснение Китая и построение проамериканского режима. "Китай и Африка вместе формируют все более тесное Сообщество единой судьбы. А в это время Соединенные Штаты продолжают усиливать подавление Пекина, рассматривают его как "условного противника" в Африке и постепенно открывают новое поле для конкуренции", — указывается в публикации.
https://1prime.ru/macroeconomics/20230707/841023634.html