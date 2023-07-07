МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Швеция не намерена вступать в НАТО, несмотря на украинский конфликт — этого хотят только США, пишет турецкое издание Sabah. В Китае указали на отсутствие успехов США в попытках вернуть себе Африку

"Если бы эта скандинавская страна действительно хотела вступить в Североатлантический альянс, то ничего бы из произошедшего не случилось. Стокгольм достиг бы консенсуса с Анкарой и не допустил бы таких провокаций, как сожжение Корана. Однако Швеция, наоборот, в последние дни изо всех сил старается не идти на компромисс", — говорится в статье.

Как отмечается, присоединиться к альянсу не позволяют Швеции стратегические и социальные причины. Исторически сложилось, что страна придерживается стратегии "активного нейтралитета" и не хочет вступать в военные союзы.

Сейчас события в связи с Украиной не являются убедительным оправданием для вступления Швеции в НАТО, к тому же у страны нет общей границы с Россией, указывает автор.

Швеция, как отмечается, уже получила натовскую защиту после вступления Финляндии в альянс.

США хотят присоединить Швецию к НАТО для контроля над ресурсами Арктики и странами Евросоюза. Также Вашингтон рассматривают альянс как своего рода механизм контроля, чтобы все европейские страны могли находиться под одной крышей и под американским надзором — то есть США хотят построить НАТО скорее как структуру контроля над Европой, чем как союз против России, подчеркивается в статье.

"В результате Запад будет оставаться на одном фронте под американским зонтиком, а США смогут обратить внимание на другие регионы", — делает вывод автор.

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