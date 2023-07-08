МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Всего 43% родителей в России считают удаленный формат работы с гибким графиком наиболее подходящим для воспитания детей, свидетельствуют данные исследования платформы онлайн-рекрутинга Headhunter и Уральского государственного экономического университета, имеющегося в распоряжении РИА Новости. Опрос показал, насколько работодателям важно, откуда работают "удаленщики"

"Сорок три процента опрошенных уверены, что наиболее оптимальный формат занятости для совмещения работы и родительства — это "удаленка" с гибким графиком, когда есть возможность самостоятельно регулировать время начала, перерывов и окончания работы. 42% полагают, что это должен быть гибридный формат с гибким графиком: частично дистанционно, частично на территории работодателя, причем время присутствия на работе согласовывается", — говорится в документе.

При этом по данным исследования, только 21% опрошенных хотели бы иметь полностью дистанционную работу, чтобы совмещать ее с родительством. Чуть больше половины (52%) хотели бы работать в гибридном формате, пятая часть — на территории работодателя. Всего 12% респондентов выбрали офлайн-работу на территории работодателя по утвержденному им графику как оптимальный вариант.

Кроме того, согласно опросу, 31% трудоустроенных россиян с детьми признались, что уход за ними в будни обычно занимает не более двух часов, еще у 36% — до шести часов. 4% опрошенных обычно занимаются детьми более семи часов в день, а 10% родителей не занимаются вовсе — чаще всего это мужчины. Четверть (26%) респондентов считают, что им необходимо перейти на гибридный формат работы, чтобы стать лучшими родителями, 21% – на дистанционный формат, а 18% – на гибкий график в офис (на предприятие), свидетельствует документ.

"Работающие россияне удовлетворены возможностью уделять детям достаточное количество времени на 6,3 балла из 10. Удовлетворенность общим качеством выполнения своих родительских обязанностей чуть выше – 6,6 балла из 10 (на 10 баллов из 10 себя как родителей оценили 18% россиян)", — добавляется в исследовании.

В исследовании, который проходил с 20 июня по 5 июля 2023 года, приняли участие 1,5 тысячи российских соискателей.