СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл — ПРАЙМ. Необходимо немедленно остановить отток капитала за рубеж для стабилизации курса рубля и провести фискальную рефляцию для роста экономики и производства, заявил финансист, член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев. Российский рынок акций ожидает снижение на следующей неделе

Рубль по итогам торгов пятницы вырос к доллару, но упал к юаню, по итогам недели российская валюта упала и к американской, и к китайской: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 91,25 рубля и 12,65 рубля, следует из данных Московской биржи. За неделю доллар вырос на 1,70 рубля, юань — на 32 копейки, евро – на 2,55 рубля.

"Причина это бегство капитала, в том числе непродажа валютной выручки, потому что если компании не продают выручку – это тоже бегство капитала. Главная причина ослабления рубля по отношению к доллару биржевая – спрос на доллары при очень ограниченном предложении. В четверг на торгах Московской биржи оборот был 475 миллиардов рублей, з них на доллар пришлось 148 миллиардов, на юани – 283 миллиарда. Юань – нетоксичная, дружественная валюта и те, кто не может купить доллары – покупают юань, но все равно идет давление на валютный рынок", — сказал Лосев в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".

Если бы причины ослабления рубля были только во внешней торговле, где сохраняется профицит, то курс рубля был бы на уровне 75 за доллар, отметил эксперт. Центральный банк должен предпринять немедленные меры для стабилизации курса, ограничив отток капитала за границу, отметил Лосев. Если же этого не происходит, решение должно исходить от президента и правительства, добавил он.

"Во-первых, необходимо заставить экспортеров продавать выручку – что было сделано в начале спецоперации, а затем постепенно отменено. Далее – контролировать и резко ограничить отток капитала. Нам необходимо выживать, поднимать свою экономику и то, что не работает здесь – по сути помогает нашим противникам. Должна быть проведена фискальная рефляция – то, что когда-то сделал Трамп. Это сочетание бюджетных программ, налоговых льгот для стимуляции роста экономики. Тогда мы будем меньше зависеть от экспорта углеводородов и долларовой системы", — сказал Лосев.

Помимо этого, добавил финансист, необходимо активно инвестировать в развитие инфраструктуры и собственного производства, уменьшая зависимость от импорта.