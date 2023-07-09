МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. На предстоящем в июле саммите НАТО в Вильнюсе ФРГ будет настаивать на отсрочке вступления Украины в альянс, пишет Telegraph со ссылкой на источники в блоке. В Скандинавии нашли неожиданную проблему для НАТО

Как отметил собеседник издания, Берлин "сдержанно относится к возможности предложить немедленное членство". "Ему нужен процесс и время для разработки гарантий, которые по существу заблокируют членство", — добавил он.

По словам источника, "Берлин не хочет, чтобы Владимир Путин потенциально протестировал пятую статью", которая дает право каждому государству — члену НАТО в случае нападения на него извне требовать военного вмешательства от остальных союзников.

Собеседник уточнил, что ФРГ воспользуется встречей, чтобы призвать остальных членов блока сосредоточиться на предоставлении Киеву гарантий безопасности, а не на предложениях вступить в альянс.