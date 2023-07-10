МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Минтруд России представил законопроект об увеличении МРОТ до 19 242 рублей с 2024 года, при этом власти планируют, что к 2030 году минимальная зарплата должна вырасти вдвое по сравнению с 2023 годом, пишут "Известия". Минтруд опубликовал проект об увеличении МРОТ с 1 января

Как отмечается, эти планы опережают инфляцию и способствуют наращиванию темпов роста прожиточного минимума.

Как отмечает директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ РАН) Альберт Бахтизин, сильное социальное расслоение в России является угрозой национальной безопасности и причиной снижения рождаемости.

По данным института, на двукратный рост МРОТ потребуется сумма порядка 2,4 триллиона рублей, которая может быть аккумулирована за счет прогрессивного налогообложения и средств Фонда национального благосостояния России. Подсчеты показали, что данная мера не только сократит уровень бедности, но и благодаря росту потребительского спроса простимулирует экономический рост страны на дополнительные 0,8 процентных пункта ВВП, говорится в статье.

По словам экс-главы Минтруда, депутата Госдумы от Партии Роста Оксаны Дмитриевой, увеличение МРОТ способствует повышению общего уровня заработной платы, однако очень опосредованно. Она считает, что для формирования экономики высоких зарплат необходимо перераспределить доходы между секторами и внутри компаний.