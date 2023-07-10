ПЕКИН, 10 июл — ПРАЙМ. Индекс потребительских цен (CPI) Китая — основной показатель инфляции — в июне 2023 года остался на уровне прошлого года, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные государственного статистического управления КНР. Индекс PMI для сектора услуг Китая снизился в июне

За первые шесть месяцев 2023 года индекс потребительских цен в стране увеличился на 0,7% по сравнению с январем-июнем прошлого года.

CPI в городах в июне остался на уровне июня прошлого года, а в сельской местности упал на 0,1%. Продовольственные товары подорожали на 2,3%, цены на непродовольственные товары упали на 0,5%, потребительские подешевели на 0,5%, услуги подорожали на 0,7%.

Цены на фрукты в июне в годовом выражении выросли на 6,4%, на овощи и зелень выросли на 10,8%, цены на мясо снизились на 3,3%, в том числе свинина подешевела на 7,2%.

Услуги здравоохранения в июне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года подорожали на 1,1%, цены на образование и культурно-развлекательные мероприятия выросли на 1,5%, на транспорт и связь упали на 6,5%, цены на жилье остались на прежнем уровне, уточняет статистическое управление.

Тем временем индекс цен производителей (PPI) в июне в годовом выражении снизился на 5,4%.

По итогам 2022 года инфляция в Китае составила 2%, хотя власти ожидали роста примерно в 3%. Согласно официальному прогнозу, в 2023 году CPI составит около 3%.