МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. "Фронтальный подъем" наблюдается в обрабатывающих производствах, пишет РБК со ссылкой на исследователей из Центра развития ВШЭ. Мишустин отметил адаптацию рыбной отрасли к условиям санкционного давления

Среди драйверов роста они называют освобождение ниш на внутреннем рынке и "дополнительный спрос" на фоне спецоперации.

Как отмечается, российская промышленность демонстрирует уверенный восстановительный подъем с февраля 2022 года. Индекс промышленного производства вырос на 1,2 процента в феврале, на 0,5 процента в марте и на 0,8 процента в апреле.

Интенсивное восстановление последних месяцев обусловлено динамикой обрабатывающих производств, где уже преодолен спад, отмечается в докладе.

Отмечается, что с февраля по май в обрабатывающих производствах наблюдается "практически фронтальный подъем". Уточняется, что такое случается крайне редко — "лишь иногда во время короткой фазы интенсивного посткризисного восстановления".

Индекс промышленного оптимизма также демонстрирует рост с начала года.

В добыче полезных ископаемых ситуация иная: производство восстановилось после кратковременного спада в июне 2022 года, но затем начало медленное снижение.

В некоторых видах деятельности подъем продолжается и после достижения докризисного уровня.

Потенциал дальнейшего восстановления наблюдается в производстве автотранспорта. Непрерывный рост в течение пяти и более месяцев отмечается в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий, изделий из пластмасс, химических продуктов и веществ.