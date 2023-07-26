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2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20230726/841186264.html
В Грузии назвали число компаний, основанных россиянами с марта 2022 года
Макроэкономика
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Грузинская крупная неправительственная компания "Международная прозрачность – Грузия" сообщила, что с марта 2022 года в Грузии гражданами России зарегистрировано более 21,3 тысяч... ПРАЙМ, 26.07.2023
макроэкономика, экономика, новости, грузия, компании
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ТБИЛИСИ, 26 июл — ПРАЙМ. Грузинская крупная неправительственная компания "Международная прозрачность – Грузия" сообщила, что с марта 2022 года в Грузии гражданами России зарегистрировано более 21,3 тысяч компаний, что в три раза больше чем за последние 27 лет.
"После начала (конфликта) на Украине граждане России основали в Грузии 21 тысячу 326 компаний, что в три раза превышает показатели последних 27 лет", — сказано в заявлении пресс-службы организации.
Организация отмечает, что для сравнения, с января 1995 года по февраль 2022 года всего россиянами было основано в Грузии 7 788 компаний.
Организация не уточняет, имеют ли россияне, начавшие бизнес-деятельность в Грузии, двойное гражданство.