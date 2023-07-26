ТБИЛИСИ, 26 июл — ПРАЙМ. Грузинская крупная неправительственная компания "Международная прозрачность – Грузия" сообщила, что с марта 2022 года в Грузии гражданами России зарегистрировано более 21,3 тысяч компаний, что в три раза больше чем за последние 27 лет. Грузия вошла в тройку популярных авианаправлений из России

"После начала (конфликта) на Украине граждане России основали в Грузии 21 тысячу 326 компаний, что в три раза превышает показатели последних 27 лет", — сказано в заявлении пресс-службы организации.

Организация отмечает, что для сравнения, с января 1995 года по февраль 2022 года всего россиянами было основано в Грузии 7 788 компаний.

Организация не уточняет, имеют ли россияне, начавшие бизнес-деятельность в Грузии, двойное гражданство.