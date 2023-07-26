МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, комментируя доклад Международного валютного фонда (МВФ) по прогнозу росту ВВП России в 2023 году, заявил, что Запад именно экономику считал "ахиллесовой пятой" России, но ошибся, теперь же РФ предстоит доказать, что расчеты Запада несостоятельны и относительно средне- и долгосрочных антироссийских санкций. Пушков прокомментировал "сигнал" Евросоюза Эрдогану

"Показательно, что еще в 2022 году на Западе именно экономику считали "ахилессовой пятой" России. Сегодня уже абсолютно ясно, что в западных столицах ошибались. Теперь там делают ставку не на быстрое, а на средне- и долгосрочное влияние западных санкций. России предстоит доказать, что и эти расчеты столь же несостоятельны, сколь и предыдущие", — написал Пушков в своем телеграм-канале.

МВФ в своем докладе во вторник улучшил прогноз роста российской экономики в 2023 году на 0,8 процентного пункта по сравнению с апрельской оценкой — до 1,5%. Повышение прогноза МВФ объясняет высокими показателями розничной торговли, строительства и промышленного производства в первом полугодии и "крупными налогово-бюджетными стимулами", обеспечивающими такой рост. Прогноз на 2024 год оставлен без изменения на уровне 1,3%. В 2022 году ВВП России сократился на 2,1% после роста на 5,6% в 2021 году.

Минэкономразвития РФ пока официально прогнозирует, что ВВП России в 2023 году увеличится на 1,2%, однако глава ведомства Максим Решетников в середине июня говорил, что темпы роста могут превысить прогноз. Банк России в минувшую пятницу улучшил прогноз по динамике ВВП в 2023 году, теперь ждет его рост в диапазоне 1,5-2,5% вместо 0,5-2%. Регулятор сохранил прогноз по росту экономики в 2024 году на уровне 0,5-2,5%.