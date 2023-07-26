МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Польша и Украина ведут переговоры об объединении, заявил бывший офицер морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала обозревателя Стивена Гарднера. В США проанализировали, что ждет Украину после окончания конфликта

По его словам, Польша уже участвует в конфликте, формируя "польский легион" и поддерживая украинских солдат. Российские военные сообщают, что при радиоперехватах чаще слышит польский язык.

Также, как отметил офицер, Польша активно поддерживает украинское правительство, содействует ему материально.

В этих условиях лидеры стран обсуждают создание политического союза между Польшей и Украиной. По словам Риттера, Киев находится в настолько тяжёлой ситуации, что готов пойти на политический союз с Варшавой.

Офицер считает, что Польша может вмешаться в конфликт, однако это несет риск прямой конфронтации с российскими войсками.

Вместе с тем, указал Риттер, Польша стремится вернуть западноукраинские территории, во время Второй мировой войны украинские националисты на этих землях учинили массовое убийство мирных этнических поляков — Волынскую резню.

По словам офицера, Польша работает с другими странами над созданием "коалиции желающих" для вмешательства в случае распада украинской армии.

"Таким образом, существует большое количество сценариев, которые могут разыграться. Все они не только возможны — многие из них вероятны", — подчеркнул Риттер.