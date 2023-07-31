МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Экономика США может вступить в рецессию во второй половине этого года, пишет турецкое издание Dünya со ссылкой на мнение экономистов. Америка кинула. Европу могут оставить без газа в разгар зимы

Так, 30 процентов специалистов считают наступление рецессии возможным уже во второй половине этого года. При этом 70 процентов экономистов придерживаются противоположного мнения.

Отмечается, что экономика Соединенных Штатов, продемонстрировавшая рост в первом квартале 2023 года на 1,6 процента, во втором квартале замедляется.

В качестве причин этого названы высокий уровень инфляции, рост процентных ставок, последствия украинского конфликта для экономической сферы. Из-за высокой инфляции падает покупательская способность населения, а компании демонстрируют меньшую готовность вкладывать инвестиционные средства. Рост процентных ставок провоцирует расходы по займам.

Как отмечается, рецессия может повлечь увеличение безработицы, замедление роста экономики и падение потребительского доверия.

Эксперты призывают принять меры с целью снижения рисков для экономики. Домохозяйствам, в частности, советуют прибегнуть к режиму экономии, сокращению долговой нагрузки и формированию резервов.

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