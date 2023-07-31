ПЕКИН, 31 июл — ПРАЙМ. Китайские компании не уйдут из Нигера из-за военного переворота в этой стране, они всегда прекрасно понимали, что работа в Африке сопряжена с рисками безопасности, заявил РИА Новости старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Чжан Юнпэн.

"Судя по текущей ситуации, военный переворот в Нигере не должен оказать серьезного влияния на работающие в стране китайские компании, потому что там не произошло вооруженного конфликта, подобного суданскому, лишь изменилась ситуация, поэтому по-прежнему очень сложно судить о том, какое влияние это окажет на китайские компании", — заявил Чжан Юнпэн.

При этом он подчеркнул, что, "даже если и возникнет конфликт, китайские компании не могут оттуда легко уйти, если только не произойдет масштабная гражданская война".

"Китайские компании на протяжении десятилетий работают в африканских странах, и они прекрасно понимают, что африканский регион является зоной высокого риска, поэтому условия для ведения предпринимательской деятельности также сопряжены с высоким риском", — указал аналитик.

Тем не менее, добавил эксперт, китайские компании продержались на континенте в течение последних нескольких десятилетий, в том числе в Ливии и Судане, где возникали крупные конфликты и войны. Он выразил уверенность, что, хотя китайские компании на данный момент ушли из Судана, они вернутся, как только стабилизируется ситуация.

По словам эксперта, проблемы в сфере безопасности никак не повлияют на инвестиционную уверенность китайских предприятий в Африке.

Президентская гвардия в Нигере 26 июля объявила о смещении главы государства Мохамеда Базума. Позже о своей солидарности с президентской гвардией заявило командование вооруженных сил страны. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал 27 июля РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат.

В пятницу командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера и объявил себя главой сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Ранее мятежники объявили о закрытии границ страны и приостановке действия конституции. Тчиани, ставший новым правителем Нигера, обосновал переворот "ухудшением ситуации с безопасностью", которая была подорвана насилием джихадистских группировок.