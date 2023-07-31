МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Большинство россиян не испытывают стыда перед друзьями из-за разницы в заработной плате, однако почти треть жителей страны ощущают по этой причине неловкость, выяснили для РИА Новости аналитики финансового маркетплейса "Сравни". Опрос показал, как часто россияне отказываются от отпуска и ремонта

"Почти треть опрошенных все равно стесняется в общении с друзьями из-за разницы в заработке. 6% россиян ответили, что из-за нее они постоянно испытывают стеснение, 20% рассказали, что это чувство они ощущают, но редко. 71% респондентов никогда не чувствовали стыда перед знакомыми из-за своего или их низкого дохода", — отметили специалисты.

Большинство россиян (67%) так или иначе обсуждают заработок с друзьями. Почти половина (41%) опрошенных рассказали, что деньги редко, но все-таки становятся темой для разговора с приятелями. Еще четверть респондентов признались, что говорят про финансы очень часто или постоянно. Не обсуждают заработок чуть больше трети (33%) россиян.

Аналитики выяснили, что россиянам не важен финансовый статус для дружбы. Только 5% опрошенных признались, что им комфортнее общаться с человеком, с которым они находятся на равном финансовом уровне. Остальные респонденты отметили, что для них доход на дружбу влияет.

Друзья обычно не мотивируют россиян зарабатывать больше — такой ответ дали 65% опрошенных. Почти четверть россиян (22%) отметили, что друзья вдохновляют их на более высокий доход своим примером. Еще 4% респондентов заявили, что приятели помогают им карьерными и финансовыми советами. 8% опрошенных считают, что сильнее всего их мотивируют шутки друзей.