МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы введения в России цифрового рубля — третьей формы национальной валюты. Финансовые эксперты отметили пользу от введения в России цифрового рубля

Цифровой рубль – это прежде всего еще одно средство для платежей и переводов. Поэтому в законе закреплено, что в цифровых рублях нельзя будет открыть вклад и получить кредит, а проценты на остатки средств в цифровых кошельках начисляться не будут.

Для пользования цифровым рублем нужно будет через банк завести специальный электронный кошелек. Операции с цифровым рублем будут совершаться через специальную платформу, оператором которой будет Банк России.

Планируется, что для граждан переводы и платежи в цифровых рублях будут бесплатными, а тарифы для бизнеса за прием оплаты цифровыми рублями составят 0,3% от платежа. Тарифы на операции с третьей формой национальной валюты должен будет утвердить совет директоров Банка России. Также он определит сроки, в которые банки должны будут обеспечить клиентам возможность проведения таких операций.

В начале июля Банк России сообщал, что рассчитывает в кратчайшие сроки принять нормативные акты, необходимые для пилотирования реальных операций с цифровым рублем, а его тестирование планируется начать в августе.

Как сообщал в июле заместитель директора департамента национальной платежной системы Банка России Денис Поляков, пилотный проект по цифровому рублю стартует с оплаты по QR-коду через банковское приложение, позднее планируется добавить оплату через прикладывание смартфона. Возможность оплаты цифровым рублем офлайн появится не ранее, чем через полтора года, сказал он.