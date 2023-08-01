МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Национальная денежная единица иностранного государства, выпускаемая в цифровой форме и являющаяся законным средством платежа, теперь юридически признается в России и приравнивается по статусу к иностранной валюте в любой другой форме, следует из вступивших в силу с 1 августа поправок к закону о валютном регулировании и валютном контроле. Цифровой рубль обрел законодательную базу

"Подпункт "б" пункта 2 части 1 статьи 1 дополнить словами "а также национальная денежная единица иностранного государства (группы иностранных государств), выпускаемая в цифровой форме национальным центральным банком иностранного государства (группы иностранных государств) или иным органом иностранного государства.., в функции которого входит выпуск таких денежных единиц, находящаяся в обращении и являющаяся законным средством платежа на территории соответствующего иностранного государства (группы иностранных государств)", — сказано в документе.

Также теперь предусмотрено, что нерезиденты имеют право без ограничений осуществлять операции с цифровыми рублями, если иное не предусмотрено законодательством.

С сегодняшнего дня также вступил в силу основной закон по цифровому рублю. Операции на платформе цифрового рубля будут проходить по правилам, которые утвердит совет директоров Банка России.

Кроме того, он определит тарифы на операции с третьей формой национальной валюты и сроки, в которые банки должны будут обеспечить клиентам возможность проведения таких операций. Планируется, что для граждан переводы и платежи в цифровых рублях будут бесплатными, а тарифы для бизнеса за прием оплаты цифровыми рублями составят 0,3% от платежа.