БУЭНОС-АЙРЕС, 1 авг — ПРАЙМ. Боливия официально уведомила о желании присоединиться к БРИКС, примет участие в саммите в ЮАР, который пройдет очно в Йоханнесбурге 22-24 августа, сообщил глава МИД Рохелио Майта. БРИКСом по голове: что приготовила Россия для Запада

"Боливия примет участие в саммите БРИКС в Йоханнесбурге… Там наш президент представит модель экономического, социального, промышленного развития Боливии", — написал министр в Twitter.

"Я также хочу проинформировать, что президент Луис Арсе 12 июня официально уведомил о желании Боливии присоединиться к группе", — добавил Майта.

В 2022 году БРИКС объявил, что расширит ряд стран-членов, чтобы сделать организацию более инклюзивной. На сегодняшний день в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Однако желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет. Как ранее заявлял шерпа ЮАР в объединении Анила Суклала, 13 стран официально попросили стать участниками БРИКС, еще шесть — неофициально. Двадцатой страной может стать Венесуэла. Как сообщал посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука в интервью РИА Новости, все страны объединения приветствует расширение, однако нужно определить модальности для принятия новых членов, и этот вопрос должен решаться коллегиально.