БУДАПЕШТ, 1 авг — ПРАЙМ. В Венгрии отменяются ограничения цен на восемь основных продуктов питания, которые действовали с января 2022 года. Французы начнут платить за электричество на десять процентов больше

В январе 2022 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил об остановке повышения цен на продукты: сахар-песок, пшеничная мука, растительное подсолнечное масло, свиные окорочка, куриные грудки и коровье молоко 2,8% не могли превышать цены 15 октября 2021 года. Впоследствии меру несколько раз продлевали, а в октябре 2022 года к списку продуктов добавились яйца и картофель.

Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил в июне, что с 1 августа 2023 года ограничения цен будут сняты, однако одновременно будет увеличен с 10 до 15% размер обязательных скидок на 20 категорий продуктов, действующих в магазинах розничной торговли. По словам представителя венгерского правительства Александры Сенткирайи такая мера "защитит венгерских потребителей от последствий взрывного роста цен на энергию и ошибочных брюссельских санкций".

Как заявил РИА Новости ведущий аналитик венгерского Фонда экономических исследований Oeconomus Сабольч Пастор, отмена ценовых ограничений вряд ли вызовет взрывной рост цен, поскольку за последние полтора года оборот магазинов розничной торговли заметно сократился, люди стали больше экономить и меньше покупать.

"Закупочные цены выросли, и если бы венгерский розничный оборот не сократился, я бы сразу сказал, что цены, конечно, взлетят. Но в Венгрии падение оборота розничной торговли исчисляется двузначными цифрами за первые несколько месяцев года, и у магазинов розничной торговли нет очень большой возможности поднимать цены, потому что покупатели не ходят так часто в магазины, не покупают столько, сколько раньше, так что дальнейшее повышение цен может вызвать эффект еще большего снижения оборота", — сказал эксперт.

"Поэтому я могу представить, что повышение цен будет минимальным или даже что из соображений маркетинга некоторые ретейлеры прибегнут к такому приему: станут и дальше продавать товары по замороженным ценам, переманивая этим покупателей у других магазинов", — добавил собеседник агентства.

По его словам, ограничения выполнили свою задачу по торможению роста цен, а причиной, по которой правительство решило их отменить, стало последовательное снижение инфляции: в январе 2023 года она составляла 25,7%, к лету опустилась до 20,1%, в августе, по словам Гуйяша, ожидается на уровне 15%.

Орбан в декабре 2022 года поставил перед правительством задачу добиться к концу 2023 года однозначных показателей инфляции.

Министр финансов Венгрии Михай Варга ранее заявил, что правительство Венгрии прогнозирует рост ВВП на 1,5% в 2023 году, снижение инфляции к декабрю до 9,2%, а также снижение госдолга и дефицита бюджета. По его прогнозу, цены на энергию перестанут расти с осени.

Орбан ранее неоднократно заявлял, что основной причиной энергетического кризиса и высокой инфляции в Европе являются санкции против РФ. По его словам, цены и инфляция в Европе упали бы вдвое за несколько дней, если бы ЕС изменил санкционную политику. При этом Евросоюзу не хватает смелости признать ошибочность санкционной политики, а у Венгрии не хватает силы изменить позицию более крупных стран, поэтому введение санкций против РФ, вероятно, будет продолжено, несмотря на неэффективность, отмечал премьер Венгрии.