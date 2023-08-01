МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Какое бы то ни было вмешательство военного характера в отношении Нигера будет грозить выходом Буркина-Фасо и Мали из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), отмечается в совместном заявлении переходных правительств Буркина-Фасо и Мали. Москва и Пекин легко заменят Париж в Нигере, считают в Европарламенте

"Переходные правительства Буркина-Фасо и Мали… предупреждают, что любое военное вмешательство против Нигера может привело бы к выходу Буркина-Фасо и Мали из ЭКОВАС, а также принятию мер законной обороны в поддержку вооруженных сил и народа Нигера", — указывается в документе.

Подчеркивается, что Буркина-Фасо и Мали выражают солидарность народу Нигера, решившему "взять в руки" свою судьбу. Страны осудили "настойчивость" при введении санкций со стороны ЭКОВАС и Западноафриканского экономического и валютного союза (ЗАЭВС) в отношении Нигера, указав, что применять эти меры отказываются.

Кроме того, переходные правительства Буркина-Фасо и Мали заявили, что любое военное вмешательство против Нигера будет равносильно объявлению войны этим двум странам.

Буркина-Фасо и Мали предостерегли против "катастрофических последствий" военного вмешательства в Нигере, которое может "дестабилизировать весь регион, как это было в случае с односторонним вмешательством НАТО в Ливии".

Ранее, 30 июля, ЭКОВАС предупредило, что дает одну неделю, чтобы в Нигере вернули к власти президента Мохамеда Базума, после чего может применить "все меры", в том числе и военные.

Военные Нигера в ходе выступления по национальному телевидению заявили, что Базум смещен с должности главы государства, границы страны закрыты, введен комендантский час. Военнослужащие президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице Ниамее. Офис Базума заявлял, что армия не поддержала мятежников, однако позже командование вооруженных сил заявило о солидарности с ними.

Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".