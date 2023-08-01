2023-08-01T01:58:00+03:00
2023-08-01T01:59:23+03:00
2023-08-01T01:58:00+03:00
2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20230801/841248638.html
Европе грозит более сильная рецессия, чем в 2008 году, пишет СМИ
Макроэкономика
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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Показатели в сфере предоставления кредитов банками показывает, что экономики стран Европы вошли в глубокую рецессию, пишет британское издание UnHerd. Отмечается, что эта рецессия... ПРАЙМ, 01.08.2023
макроэкономика, экономика, новости, европа, рецессия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Показатели в сфере предоставления кредитов банками показывает, что экономики стран Европы вошли в глубокую рецессию, пишет британское издание UnHerd.
Отмечается, что эта рецессия ожидается более бурной, нежели в предыдущий раз, в 2008-2009 годах. Ситуация будет отличаться тем, что тот финансовый кризис развивался постепенно, а наступающий может разрастаться стремительными темпами.
В коммерческом секторе объем спроса на кредиты находится на уровне исторического минимума, и этот факт вызывает тревогу, отмечается в публикации.
Вместе с тем, есть и признаки того, что рецессии в Европе нет. Так, показатели безработицы находятся на очень низком уровне.
"Одно ясно наверняка: согласно данным обзора банковского кредитования, положение у европейской экономики незавидное", — делает вывод автор.
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