МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Показатели в сфере предоставления кредитов банками показывает, что экономики стран Европы вошли в глубокую рецессию, пишет британское издание UnHerd. Китай предрек печальные последствия для Запада от конфликта на Украине

Отмечается, что эта рецессия ожидается более бурной, нежели в предыдущий раз, в 2008-2009 годах. Ситуация будет отличаться тем, что тот финансовый кризис развивался постепенно, а наступающий может разрастаться стремительными темпами.

В коммерческом секторе объем спроса на кредиты находится на уровне исторического минимума, и этот факт вызывает тревогу, отмечается в публикации.

Вместе с тем, есть и признаки того, что рецессии в Европе нет. Так, показатели безработицы находятся на очень низком уровне.

"Одно ясно наверняка: согласно данным обзора банковского кредитования, положение у европейской экономики незавидное", — делает вывод автор.

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