МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Беспилотники снова пытались атаковать комплекс "Москва-сити" на западе столицы, написал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Специалисты оценивают ущерб башне в Москва-Сити, сообщил источник

По его словам, несколько аппаратов, пытавшихся пролететь в Москву, сбили средствами противовоздушной обороны.

"Один долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз", — говорится в сообщении.

В результате атаки оказался поврежден фасад высотного здания на уровне 21-го этажа. Нарушено остекление строении на площади 150 квадратных метров.

Данных о пострадавших в результате инцидента на данный момент нет.

На месте ЧП сейчас работают экстренные службы, добавил мэр.

В Минобороны уточнили, что два украинских БПЛА были уничтожены в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского и Наро-Фоминского районов Подмосковья.

В ночь на воскресенье, по данным Минобороны, киевский режим пытался совершить атаку с применением трех беспилотных аппаратов. Один был сбит средствами противовоздушной обороны, два были подавлены комплексами радиоэлектронной борьбы. Потеряв управление, они упали в комплексе "Москва-Сити". Пострадали фасады в IQ-квартале, где расположены Минцифры, Минэкономразвития и Минпромторг.