Собянин: в одну из башен комплекса "Москва-Сити" попал беспилотник
МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Беспилотники снова пытались атаковать комплекс "Москва-сити" на западе столицы, написал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, несколько аппаратов, пытавшихся пролететь в Москву, сбили средствами противовоздушной обороны.
"Один долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз", — говорится в сообщении.
В результате атаки оказался поврежден фасад высотного здания на уровне 21-го этажа. Нарушено остекление строении на площади 150 квадратных метров.
Данных о пострадавших в результате инцидента на данный момент нет.
На месте ЧП сейчас работают экстренные службы, добавил мэр.
В Минобороны уточнили, что два украинских БПЛА были уничтожены в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского и Наро-Фоминского районов Подмосковья.
В ночь на воскресенье, по данным Минобороны, киевский режим пытался совершить атаку с применением трех беспилотных аппаратов. Один был сбит средствами противовоздушной обороны, два были подавлены комплексами радиоэлектронной борьбы. Потеряв управление, они упали в комплексе "Москва-Сити". Пострадали фасады в IQ-квартале, где расположены Минцифры, Минэкономразвития и Минпромторг.
https://1prime.ru/macroeconomics/20230801/841248729.html