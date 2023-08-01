БУЭНОС-АЙРЕС, 1 авг — ПРАЙМ. Вступление Боливии в БРИКС откроет этой латиноамериканской стране доступ к свежему капиталу и технологиям, сообщил РИА Новости дипломат, экономист Хулио Альварадо. Экономист назвал истинную цель валюты БРИКС

Боливия официально уведомила о желании присоединиться к БРИКС, примет участие в саммите в ЮАР 22-24 августа, сообщил глава МИД Рохелио Майта.

"(Чтобы сгладить — ред) негативное влияние экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, которое затронуло и Боливию, требуется свежий капитал. Боливии сейчас не хватает свежего притока капитала, инвестиций. Идеальным было бы, если бы в особенности Россия и Китай могли бы осуществить большие инвестиции в Боливию", — сказал Альварадо

"Кроме того, БРИКС — это интересный механизм, где есть свой банк", — добавил он.

Вступление Боливии в БРИКС поможет облегчить стране также доступ к продвинутым технологиям, например России и Китая, для их применения в промышленности, полагает Альварадо.

"Таким образом, открывается целый ряд возможностей, и Боливия должна ими воспользоваться", — сказал он.