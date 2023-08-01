МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в июне сократилась до 2,5% с майского уровня в 2,6%, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Число клиентов японских гостиниц превысило уровень 2019 года, пишет СМИ

Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX.

Число безработных в стране в июне составило 1,73 миллиона человек, что на 40 тысяч (на 2,3%) меньше значения годичной давности. Неработающая часть населения Японии, включая людей старше 65 лет, составила 40,98 миллиона человек, сократившись на 60 тысяч (на 0,4%) в годовом выражении.