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2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20230801/841249267.html
Безработица в Японии в июне снизилась до 2,5 процента
Макроэкономика
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Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в июне сократилась до 2,5% с майского уровня в 2,6%, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних дел и... ПРАЙМ, 01.08.2023
макроэкономика, экономика, новости, япония, безработица
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в июне сократилась до 2,5% с майского уровня в 2,6%, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны.
Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX.
Число безработных в стране в июне составило 1,73 миллиона человек, что на 40 тысяч (на 2,3%) меньше значения годичной давности. Неработающая часть населения Японии, включая людей старше 65 лет, составила 40,98 миллиона человек, сократившись на 60 тысяч (на 0,4%) в годовом выражении.