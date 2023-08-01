2023-08-01T09:24:00+03:00
2023-08-01T09:31:40+03:00
2023-08-01T09:24:00+03:00
2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20230801/841252025.html
Годовая инфляция в Казахстане замедлилась в июле
Макроэкономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Годовая инфляция в Казахстане по итогам июля замедлилась до 14% с 14,6% месяцем ранее, сообщила пресс-служба бюро национальной статистики республики. "Инфляция в Республике... ПРАЙМ, 01.08.2023
макроэкономика, экономика, новости, инфляция, казахстан
https://cdnn.1prime.ru/images/83907/24/839072497.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83907/24/839072497.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83907/24/839072496.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83907/24/839072496.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83907/24/839072484.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83907/24/839072484.jpg
https://1prime.ru/finance/20230731/841236909.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
АСТАНА, 1 авг — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Казахстане по итогам июля замедлилась до 14% с 14,6% месяцем ранее, сообщила пресс-служба бюро национальной статистики республики.
"Инфляция в Республике Казахстан в июле 2023 года за год замедлилась и составила 14% (в июне 2023 года – 14,6%)", — говорится в сообщении ведомства.
По информации статбюро, в июле годовые цены на продовольственные товары выросли на 13,5%, на непродовольственные товары — на 15%, платные услуги подорожали на 13,6%.
Инфляция в Казахстане по итогам прошлого года составила 20,3%.