АСТАНА, 1 авг — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Казахстане по итогам июля замедлилась до 14% с 14,6% месяцем ранее, сообщила пресс-служба бюро национальной статистики республики. Годовая инфляция в еврозоне замедлилась по итогам июля

"Инфляция в Республике Казахстан в июле 2023 года за год замедлилась и составила 14% (в июне 2023 года – 14,6%)", — говорится в сообщении ведомства.

По информации статбюро, в июле годовые цены на продовольственные товары выросли на 13,5%, на непродовольственные товары — на 15%, платные услуги подорожали на 13,6%.

Инфляция в Казахстане по итогам прошлого года составила 20,3%.