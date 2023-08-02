ВАШИНГТОН, 2 авг — ПРАЙМ. Экс-президенту США Дональду Трампу предъявили новые обвинения по делу о попытке вмешательства в выборы 2020 года, следует из документа, который опубликован в судебной базе. Wall Street Journal узнала о размере судебных издержек команды Трампа

Согласно обвинительному заключению, большое жюри присяжных согласилось с возможностью привлечения бывшего главы Белого дома по четырем пунктам. Речь идет о "сговоре с целью обмана США", "сговоре с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательстве и попытке вмешательства в официальные процедуры", "сговоре против прав".

Так, Трампа обвиняют в том, что он через насилие и хаос в Капитолии 6 января 2021 года хотел помешать утверждению результатов выборов.

После утверждения большим жюри присяжных нового обвинительного заключения Трампа вызвали в суд. По данным СМИ, явка назначена на 16:00 (23:00мск) 3 августа.

Штаб Трампа считает, что новая порция обвинений в отношении политика представляет собой попытку действующей администрации президента Джо Байдена повлиять на выборы 2024 года.

Там подчеркнули, что на сегодняшний день экс-президент США является "неоспоримым фаворитом" в контексте предстоящей президентской гонки. По мнению сторонников Трампа, политическое преследование в отношении него имеет отголоски событий в Германии 1930-х годов и "других авторитарных странах".