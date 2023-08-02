МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Более 70 центробанков по всему миру работают над цифровыми валютами для розничных операций: большинство из них пока только изучают возможность их внедрения, но три уже полностью запустили свои цифровые валюты, а еще четыре пилотируют в них платежи, следует из анализа РИА Новости данных CBDC Tracker.

Банк России в августе планирует начать тестирование цифрового рубля на реальных операциях, что сделает Россию пятой страной в мире, начавшей пилот своей цифровой валюты.

Сейчас цифровыми валютами центробанков уже можно оплатить покупки в Нигерии, а также на Ямайке и Багамских островах. "В этих странах цифровые валюты ЦБ призваны решить текущие вызовы в макроэкономике, в том числе высокие темпы инфляции и зависимость от международных валют", — пояснил агентству руководитель Лаборатории блокчейна и финтеха Школы управления "Сколково" Егор Кривошея.

Четыре страны в настоящее время находятся на стадии пилотирования цифровой валюты центробанков — это Китай, Индия, Гана и Уругвай. При этом, по мнению Кривошея, дальше всех продвинулся проект цифрового юаня. В июле занимавший тогда пост главы Народного банка Китая И Ган говорил, что в стране заведено уже примерно 120 миллионов электронных кошельков, а объем транзакций достиг 1,8 триллиона юаней.

Еще 17 стран, включая Бразилию, Гонконг, Иран, Турцию, Швецию, Южную Корею и Японию, находится на стадии технологического тестирования своих решений для цифровых валют. А более 50 государств сейчас изучают возможность применения цифровых национальных валют — это, например, Вьетнам, Египет, Индонезия, ОАЭ, США, Южная Африка и страны еврозоны.

При этом некоторые государства приостановили планы по внедрению цифровых валют или вовсе отказались от них — это Дания, Кения, Сингапур, Филиппины, Финляндия и Эквадор. Например, в Дании отмечали, что потенциальные выгоды от введения цифровой валюты центрального банка для домашних хозяйств и предприятий не превысят возникающие проблемы. А в Кении посчитали такой проект неприоритетным, отметив, что потенциальные проблемы в сфере платежей можно решать с помощью других инновационных решений.