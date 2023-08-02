МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Польша зашла в тупик из-за своей проукраинской позиции, пишет Myśl Polska. "Сумеречная зона": поляки наблюдают за проблемами Германии из-за Украины

Так, обостряются конфликт интересов в аграрном секторе и исторические споры.

Украина требует объяснений от Польши по поводу заявлений главы президентского Бюро международной политики Марчина Пшидача. Тот напомнил о поддержке Варшавой Киева и призвал Украину ценить это. Речь шла о возможном продлении запрета на ввоз аграрной продукции с Украины. В этих условиях чиновник заявил, что самое главное— интересов польского фермера, когда польское зерно "должно быть собрано, сохранено и продано по соответствующей, достойной цене".

Замглавы канцелярии президента Украины Андрей Сибига заявил, что Киев отвергает "попытки политиков навязать польскому обществу необоснованное мнение о том, что Украина недооценивает помощь со стороны Польши". По его мнению, поддержка Украины вооружением — является не благотворительностью, а инвестированием в безопасность Польши, так что это является "высшей степенью благодарности".

Характеризуя ныне происходящий конфликт, премьер Матеуш Маровецкий заявил: "Наверное, впервые за последние 300 лет за нашу и вашу свободу сражается кто-то, кроме поляков". По мнению автора статьи Яна Энгельгарда, тем самым глава правительства имел в виду, что Варшаве не следует жертвовать жизнью своих военных, так как украинцы погибают вместо поляков.

"Польский народ стал жертвой собственной пропаганды и догмы о том, что это наш конфликт", — указал он, приведя в пример Венгрию, которая придерживается иного понимания конфликта и дистанцируется от него, не посылая оружие.

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